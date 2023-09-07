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Даааааали!

Даааааали! (2023)

Daaaaaali!

IMDb6.9
20231 ч. 17 мин.драмакомедиябиография

Сюжет фильма «Даааааали!»

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Начинающая французская журналистка отчаянно пытается встретиться с великим и ужасным Сальвадором Дали, чтобы взять у него интервью для документального фильма,  но гений все время переносит встречу из-за непреодолимых обстоятельств. Героине предстоит выдержать бесконечные сюрпризы от самого экстравагантного, капризного и дерзкого человека на свете.

«Даааааали!» (2023) — фильм Квентина Дюпье, премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале. Знаменитого испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали играют сразу шесть актеров — Жиль Леллуш, Эдуард Баэр, Джонатан Коэн, Пио Мармай, Дидье Фламанд и Ромен Дюрис.

Режиссер

Квентин Дюпье

В ролях

Анаис Демустье, Жиль Леллуш, Эдуард Баэр, Джонатан Коэн, Пио Мармай, Дидье Фламан, Ромен Дюрис, Аньес Херстель, Пьер Нинэ, Ален Шаба, Хаким Джемили

Страна

Франция
Возрастные ограничения
16 +
Подробнее

Трейлеры

2

Кадры

9
Кадр из Даааааали!
Кадр из Даааааали!
Кадр из Даааааали!
Кадр из Даааааали!
Кадр из Даааааали!
9
фотографий
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Даааааали! (Daaaaaali!, 2023): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Даааааали!. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Даааааали!, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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