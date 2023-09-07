Начинающая французская журналистка отчаянно пытается встретиться с великим и ужасным Сальвадором Дали, чтобы взять у него интервью для документального фильма, но гений все время переносит встречу из-за непреодолимых обстоятельств. Героине предстоит выдержать бесконечные сюрпризы от самого экстравагантного, капризного и дерзкого человека на свете.

«Даааааали!» (2023) — фильм Квентина Дюпье, премьера которого состоялась на Венецианском кинофестивале. Знаменитого испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали играют сразу шесть актеров — Жиль Леллуш, Эдуард Баэр, Джонатан Коэн, Пио Мармай, Дидье Фламанд и Ромен Дюрис.