Застенчивая 16-летняя Руби Гиллман отчаянно пытается вписаться в школьную тусовку «Оушенсайд Хай», но чувствует себя невидимкой. После уроков она занимается репетиторством по математике со своим крашем, от которого не чувствует взаимности, а гиперопекающая мама запрещает ей заходить в воду, поэтому гулять с крутыми ребятами на пляже ей тоже нельзя.

Но когда Руби нарушает главное мамино правило, то узнает, что происходит из легендарного королевского рода Кракенов, и ей суждено унаследовать трон после своей властной бабушки — Королевы-воина Семи морей. Кракены защищают мировой океан от жадных до власти русалок, которые испокон веков были их врагами. Между тем, в школе Руби как раз появляется новенькая — красивая и популярная Челси. И она — русалка.