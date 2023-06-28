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Руби Гиллман

Ruby Gillman, Teenage Kraken

2023комедиябоевикмультфильмыприключениясемейныйфэнтези
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Сюжет фильма:

Застенчивая 16-летняя Руби Гиллман отчаянно пытается вписаться в школьную тусовку «Оушенсайд Хай», но чувствует себя невидимкой. После уроков она занимается репетиторством по математике со своим крашем, от которого не чувствует взаимности, а гиперопекающая мама запрещает ей заходить в воду, поэтому гулять с крутыми ребятами на пляже ей тоже нельзя.

Но когда Руби нарушает главное мамино правило, то узнает, что происходит из легендарного королевского рода Кракенов, и ей суждено унаследовать трон после своей властной бабушки — Королевы-воина Семи морей. Кракены защищают мировой океан от жадных до власти русалок, которые испокон веков были их врагами. Между тем, в школе Руби как раз появляется новенькая — красивая и популярная Челси. И она — русалка.

Режиссеры
Кирк де Микко, Фэрин Перл
В ролях
Лана Кондор, Джейн Фонда, Тони Коллетт, Энни Мерфи, Уилл Форте, Сэм Ричардсон, Колман Доминго, Николь Байер, Эдуардо Франко, Джабук Янг-Уайт, Эко Келлум, Лиза Коши, Рамона Янг, Блю Чепмэн
Страна
США
Премьера
28 июня (Мир)
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Трейлер
Кадры2
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