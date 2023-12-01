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Конфетный переулок

Candy Cane Lane

2023комедияфэнтези

Сюжет фильма:

Крис — примерный семьянин, который каждый год пытается победить в районном конкурсе на лучшие рождественские украшения. На этот раз он даже заключает сделку с эльфийкой Пеппер, которая обещает помочь ему выиграть. Заклинание Пеппер оживляет 12 дней Рождества, из-за чего весь город погружается в хаос. Получится ли у Криса, его жены Кэрол и их троих детей разрушить чары, противостоять коварным волшебным героям и спасти Рождество?

«Конфетный переулок» (2023) — рождественская комедия с Эдди Мерфи в главной роли.

Режиссер
Реджинальд Хадлин
В ролях
Эдди Мерфи, Ник Офферман, Кен Марино, Джиллиан Белл, Даниэль Пиннок, Трэйси Эллис Росс, Эми Джонстон
Страна
США
Премьера
1 декабря (Мир)
1 декабря (Онлайн-премьера)
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Трейлер
Кадры7
7
фотографий
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