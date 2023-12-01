Крис — примерный семьянин, который каждый год пытается победить в районном конкурсе на лучшие рождественские украшения. На этот раз он даже заключает сделку с эльфийкой Пеппер, которая обещает помочь ему выиграть. Заклинание Пеппер оживляет 12 дней Рождества, из-за чего весь город погружается в хаос. Получится ли у Криса, его жены Кэрол и их троих детей разрушить чары, противостоять коварным волшебным героям и спасти Рождество?

«Конфетный переулок» (2023) — рождественская комедия с Эдди Мерфи в главной роли.