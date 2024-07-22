События фильма разворачиваются летом 1997 года. Ной и его друзья отлично проводят летние каникулы на острове, играют в бейсбол, строят теории заговора и испытывают первую влюбленность. Но когда с одним из мальчиков случается таинственный и пугающий случай, ребята начинают подозревать, что в этом деле замешаны сверхъестественные силы. Они объединяются с детективом на пенсии, чтобы разобраться в очень странных делах, которые творятся в округе. Удастся ли им преодолеть все страхи, выстоять в схватке со злом и спасти остров от монстров?

«Чудовищное лето» (2024) — семейный приключенческий детектив с Мэлом Гибсоном в главной роли. Режиссером фильма выступил звезда сериала «Волшебники из Вэйверли Плэйс» Дэвид Генри.