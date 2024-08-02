Ловушка (2024)

Райли и ее папа отправляются на концертный стадион, где должно состояться большое шоу певицы Леди Рэйвен. Зал приветствует артистку, начинается выступление, зрители ликуют — кажется, этот вечер запомнится надолго. В какой-то момент отец Райли решает отлучиться из зала, а вскоре замечает офицеров полиции, приставленных ко всем выходам и проходам. Один из сотрудников по секрету сообщает мужчине, что весь этот концерт — ловушка для маньяка, который тоже присутствует здесь сегодня. Это приводит героя в панику. Ведь у него есть один секрет.

«Ловушка» — триллер М. Найта Шьямалана с Джошем Хартнеттом в главной роли. Также в фильме сыграли Ариэль Донохью и дочь режиссера, Салека Шьямалан, исполнившая роль музыкальной звезды Леди Рэйвен.