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Ловушка

Ловушка (2024)

Trap

2024триллеружасы

Сюжет фильма «Ловушка»

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Райли и ее папа отправляются на концертный стадион, где должно состояться большое шоу певицы Леди Рэйвен. Зал приветствует артистку, начинается выступление, зрители ликуют — кажется, этот вечер запомнится надолго. В какой-то момент отец Райли решает отлучиться из зала, а вскоре замечает офицеров полиции, приставленных ко всем выходам и проходам. Один из сотрудников по секрету сообщает мужчине, что весь этот концерт — ловушка для маньяка, который тоже присутствует здесь сегодня. Это приводит героя в панику. Ведь у него есть один секрет.

«Ловушка» — триллер М. Найта Шьямалана с Джошем Хартнеттом в главной роли. Также в фильме сыграли Ариэль Донохью и дочь режиссера, Салека Шьямалан, исполнившая роль музыкальной звезды Леди Рэйвен.

Режиссер

М. Найт Шьямалан

В ролях

Джош Хартнетт, Ариэль Донохью, Салека Шьямалан, Хейли Миллз, Марни МакПайл, Ванесса Смит, Малик Джубал, Джонатан Лэнгдон, Питер Д’Соуза, Джозеф Дэйли

Страна

США, Йемен, Великобритания

Премьера

2 августа (Мир)
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Трейлер

Кадры

Кадр из Ловушка
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Ловушка (Trap, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Ловушка. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Ловушка, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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