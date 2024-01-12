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Дрянные девчонки (2024)

Mean Girls

2024комедиямюзикл

Сюжет фильма «Дрянные девчонки»

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Старшеклассница Кэйди Хэрон, выросшая в Африке, впервые идет в обычную школу. Не засиживаясь на скамье изгоев, девушка довольно быстро оказывается в рядах «пластиковых» красавиц — самых популярных школьниц во главе с Реджиной Джордж и ее верноподданными Гретхен и Карен. Как оказалось, правила выживания здесь мало чем отличаются от африканских джунглей. Кэйди имеет неосторожность влюбиться в бывшего бойфренда Реджины, Аарона Сэмюэлса, и теперь ее главная задача — не стать добычей Реджины. С помощью своих друзей-аутсайдеров Дженис и Дэмиэна Кэйди должна вступить в схватку с главной хищницей школы, пока все остальные не перегрызли друг другу глотки.

«Дрянные девчонки» (2024) — киноадаптация бродвейского мюзикла, основанного на культовой подростковой комедии «Дрянные девчонки» с Линдси Лохан.

Режиссеры

Саманта Джейн, Артуро Перез мл.

В ролях

Тина Фей, Джон Хэмм, Дженна Фишер, Энгаури Райс, Рене Рапп, Аулии Кравальо, Жакель Спайви, Бебе Вуд, Авантика, Кристофер Брайни, Тим Медоуз, Эшли Пак, Бизи Филиппс, Коннор Рэтлифф, Брайан Альтемус, Ари Нотартомасо, Махи Алам, Эллисон Уинн

Страна

США

Премьера

12 января 2024 (Мир)
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Трейлер

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1 р.
Дрянные девчонки
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