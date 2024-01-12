Старшеклассница Кэйди Хэрон, выросшая в Африке, впервые идет в обычную школу. Не засиживаясь на скамье изгоев, девушка довольно быстро оказывается в рядах «пластиковых» красавиц — самых популярных школьниц во главе с Реджиной Джордж и ее верноподданными Гретхен и Карен. Как оказалось, правила выживания здесь мало чем отличаются от африканских джунглей. Кэйди имеет неосторожность влюбиться в бывшего бойфренда Реджины, Аарона Сэмюэлса, и теперь ее главная задача — не стать добычей Реджины. С помощью своих друзей-аутсайдеров Дженис и Дэмиэна Кэйди должна вступить в схватку с главной хищницей школы, пока все остальные не перегрызли друг другу глотки.

«Дрянные девчонки» (2024) — киноадаптация бродвейского мюзикла, основанного на культовой подростковой комедии «Дрянные девчонки» с Линдси Лохан.