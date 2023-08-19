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Правда

Правда (2023)

20231 ч. 36 мин.драматриллердетектив

Сюжет фильма «Правда»

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В маленьком волжском городе исчезает девочка. Ведутся поиски маньяка. И только Женя знает о том, что гибель ребенка была несчастным случаем, это произошло на его глазах. Но сказать молодой человек об этом не может, ведь тогда именно он станет главным обвиняемым: пару дней назад он освободился из тюрьмы, а сестра погибшей девочки — бывшая девушка Жени, которая бросила его. Герой пытается тайно похоронить ребенка. Но сможет ли он дойти до конца в своем обмане, не потеряв самого себя?

Режиссер

Максим Кузнецов

В ролях

Кузьма Котрелев, Кирилл Кяро, Михаил Тройник, Александра Дроздова

Страна

Россия
Возрастные ограничения
18 +
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Трейлер

Кадры

3
Кадр из Правда
Кадр из Правда
Кадр из Правда
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