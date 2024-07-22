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Хеллбой: Проклятие Горбуна (2024)

Hellboy: The Crooked Man

2024боевикужасыфэнтези

Сюжет фильма «Хеллбой: Проклятие Горбуна»

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1950-е. Парапсихолог Бобби Джо Сонг должна доставить паука в Бюро Расследований Паранормальной Деятельности. Когда все идет не по плану, она вынуждена обратиться за помощью к агенту Хеллбою. Вместе они отправляются в Аппалачи и оказываются в забытой богом деревушке, далекой от цивилизации. Здесь им предстоит противостоять ведьмам и Горбуну, посланному на Землю самим Дьяволом, чтобы подчинять человеческие души своей воле. В схватке со злом Хеллбою придется заглянуть в самое сердце тьмы, таящейся в его собственной душе.

«Хеллбой: Проклятие Горбуна» — экшен-хоррор, основанный на комиксах издательства Dark Horse Comics. Роли в фильме играют Джек Кеси, Джефферсон Уайт, Аделин Рудольф и другие.

Режиссер

Брайан Тейлор

В ролях

Джек Кеси, Джефферсон Уайт, Аделин Рудольф, Леа МакНамара, Джозеф Марселл, Ханна Маргетсон, Нэйтан Купер, Мартин Бассиндэйл, Карола Коломбо

Страна

США

Премьера

19 сентября (РФ)
26 сентября (Мир)
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Трейлеры

2

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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Хеллбой: Проклятие Горбуна (Hellboy: The Crooked Man, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Хеллбой: Проклятие Горбуна. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Хеллбой: Проклятие Горбуна, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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