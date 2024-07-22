Хеллбой: Проклятие Горбуна (2024)

1950-е. Парапсихолог Бобби Джо Сонг должна доставить паука в Бюро Расследований Паранормальной Деятельности. Когда все идет не по плану, она вынуждена обратиться за помощью к агенту Хеллбою. Вместе они отправляются в Аппалачи и оказываются в забытой богом деревушке, далекой от цивилизации. Здесь им предстоит противостоять ведьмам и Горбуну, посланному на Землю самим Дьяволом, чтобы подчинять человеческие души своей воле. В схватке со злом Хеллбою придется заглянуть в самое сердце тьмы, таящейся в его собственной душе.

«Хеллбой: Проклятие Горбуна» — экшен-хоррор, основанный на комиксах издательства Dark Horse Comics. Роли в фильме играют Джек Кеси, Джефферсон Уайт, Аделин Рудольф и другие.