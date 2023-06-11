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Мэгги Мур(ы)

Maggie Moore(s)

20231 ч. 39 мин.триллеркриминал

Сюжет фильма:

События фильма разворачиваются в сонном городке в штате Нью-Мексико, где никогда ничего не происходит. Но внезапно город потрясают убийства двух женщин с одинаковыми именами — Мэгги Мур. Шеф полиции Джордан Сандерс погружается в запутанное расследование, пробираясь сквозь мужей-изменников, одинокие сердца, подозрительных соседей и киллеров.

«Мэгги Мур (ы)» — криминальный триллер с Джоном Хэммом и Тиной Фей, вдохновленный реальными событиями.

Режиссер
Джон Слэттери
В ролях
Джон Хэмм, Тина Фей, Ник Мохаммед, Эллисон Данбар, Тейт Эллингтон, Мика Сток, Кристофер Денэм, Ричард Липперт, Хэппи Андерсон
Страна
США
Премьера
29 июня (РФ)
11 июня (Мир)
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Трейлеры2
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