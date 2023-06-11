События фильма разворачиваются в сонном городке в штате Нью-Мексико, где никогда ничего не происходит. Но внезапно город потрясают убийства двух женщин с одинаковыми именами — Мэгги Мур. Шеф полиции Джордан Сандерс погружается в запутанное расследование, пробираясь сквозь мужей-изменников, одинокие сердца, подозрительных соседей и киллеров.

«Мэгги Мур (ы)» — криминальный триллер с Джоном Хэммом и Тиной Фей, вдохновленный реальными событиями.