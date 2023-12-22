Утиное семейство оказывается в затруднительном положении. Папа Мак убежден, что его семья в безопасности до тех пор, пока живет в окрестностях своего родного пруда в Новой Англии. А мама Пэм хочет показаться своим детям Даксу и Гвен весь мир. Однажды к ним на пруд прилетает семья мигрирующих уток с захватывающими историями о далеких местах, и Пэм уговаривает Мака отправиться в путешествие на Ямайку. Но тщательно спланированная зимовка идет не по плану…