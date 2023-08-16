Чудом выжив в авиакатастрофе, молодая бизнес-леди Дина оказывается в глухой тайге. Ее находят члены местного племени, жизнь которого словно не менялась на протяжении веков. В их обществе Дине предстоит провести годы, приспосабливаясь к чужому менталитету, быту и традициям, прежде чем ей удастся вернуться домой, к любимой дочке и мужу. Но возвращение в прежнюю жизнь окажется совсем не таким, как она себе представляла.

«Чужая» — основанная на реальных событиях драма с Анной Слю в главной роли.