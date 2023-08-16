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Чужая

20231 ч. 40 мин.драмаприключения

Сюжет фильма:

Чудом выжив в авиакатастрофе, молодая бизнес-леди Дина оказывается в глухой тайге. Ее находят члены местного племени, жизнь которого словно не менялась на протяжении веков. В их обществе Дине предстоит провести годы, приспосабливаясь к чужому менталитету, быту и традициям, прежде чем ей удастся вернуться домой, к любимой дочке и мужу. Но возвращение в прежнюю жизнь окажется совсем не таким, как она себе представляла.

«Чужая» — основанная на реальных событиях драма с Анной Слю в главной роли.

Режиссер
Алексей Луканев
В ролях
Анна Слю, Артем Ткаченко, Ньургун Бэчигэн, Зоя Багынанова, Георгий Бессонов, Ильяна Павлова, Слава Киселева, Андрей Курилов, Максим Щеголев
Страна
Россия
Возрастные ограничения
18 +
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Трейлеры2
Кадры7
7
фотографий
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