Два четырнадцатилетних приятеля Джордан и Патрик живут в маленькой деревушке на юге Франции и отдают все свое время компьютерным играм. Геймеры готовы играть днем и ночью, имея свою небольшую аудиторию, но однажды их старенькая консоль PlayStation ломается. Чтобы купить новую, подростки готовы пойти на любую авантюру, даже самую циничную. Они уверены, что их афера в интернете никогда не будет раскрыта, но героев ждет серьезное разочарование.

«Развод по-геймерски» — французская комедия о двух подростках, которые с помощью аферы в интернете собирают деньги на игровую консоль.