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Развод по-геймерски

Juniors

20221 ч. 35 мин.комедия

Сюжет фильма:

Два четырнадцатилетних приятеля Джордан и Патрик живут в маленькой деревушке на юге Франции и отдают все свое время компьютерным играм. Геймеры готовы играть днем и ночью, имея свою небольшую аудиторию, но однажды их старенькая консоль PlayStation ломается. Чтобы купить новую, подростки готовы пойти на любую авантюру, даже самую циничную. Они уверены, что их афера в интернете никогда не будет раскрыта, но героев ждет серьезное разочарование.

«Развод по-геймерски» — французская комедия о двух подростках, которые с помощью аферы в интернете собирают деньги на игровую консоль.

Режиссер
Хьюго П. Томас
В ролях
Ванесса Паради, Эван Бурдельс, Ной Зандуш, Алаис Бертран, Клара Мачадо, Орельен Мулен, Мари Сальветат, Франк Роперс, Мариэль Готье, Флориан Фреске
Страна
Франция
Премьера
10 августа (РФ)
13 октября 2022 (Мир)
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