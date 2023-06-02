Старшеклассница Сэди Харпер и ее младшая сестра Сойер недавно потеряли маму. Их отец Уилл, работающий психологом и тяжело переживающий смерть жены, оказывается не способен дать дочерям полноценную поддержку. Однажды на пороге их дома появляется отчаявшийся пациент Уилла, после чего в жизнь семьи проникает потустороннее существо, питающееся страданиями своих жертв.

«Бугимен» — хоррор, основанный на рассказе Стивена Кинга «И пришел бука».