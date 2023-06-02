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Бугимен

The Boogeyman

2023триллеружасы
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Сюжет фильма:

Старшеклассница Сэди Харпер и ее младшая сестра Сойер недавно потеряли маму. Их отец Уилл, работающий психологом и тяжело переживающий смерть жены, оказывается не способен дать дочерям полноценную поддержку. Однажды на пороге их дома появляется отчаявшийся пациент Уилла, после чего в жизнь семьи проникает потустороннее существо, питающееся страданиями своих жертв.

«Бугимен» — хоррор, основанный на рассказе Стивена Кинга «И пришел бука».

Режиссер
Роб Сэвадж
В ролях
Крис Мессина, Софи Тэтчер, Марин Айрлэнд, Давид Дастмалчян, Вивьен Лира Блэр, Лиза Гэй Хэмилтон, Мэдди Николс, Мэдисон Ху, Виктория Харрис, Лейси Довер
Страна
США
Премьера
2 июня (Мир)
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Трейлеры2
Кадры2
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