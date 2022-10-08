Управляющий Фил вместе со своей семьей переживает пандемию в Хэмптоне. В период долгой самоизоляции отношения в семье сильно портятся. Напряженную ситуацию усугубляет Чарли, сосед Фила по общежитию в колледже, который неожиданно появляется на их пороге. Появление развязного Чарли вносит в отношения семейства еще больший раскол. Жена и сын Фила в восторге от дерзости гостя, который пьет Кровавую Мэри и курит косяк, а сам хозяин дома боится, что беспардонный Чарли расскажет близким темные секреты его студенчества.