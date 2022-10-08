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Кто пригласил Чарли?

Who Invited Charlie?

IMDb6.3
20221 ч. 41 мин.комедия

Сюжет фильма:

Управляющий Фил вместе со своей семьей переживает пандемию в Хэмптоне. В период долгой самоизоляции отношения в семье сильно портятся. Напряженную ситуацию усугубляет Чарли, сосед Фила по общежитию в колледже, который неожиданно появляется на их пороге. Появление развязного Чарли вносит в отношения семейства еще больший раскол. Жена и сын Фила в восторге от дерзости гостя, который пьет Кровавую Мэри и курит косяк, а сам хозяин дома боится, что беспардонный Чарли расскажет близким темные секреты его студенчества.

Режиссер
Ксавьер Манрике
В ролях
Джордана Брюстер, Адам Палли, Рейд Скотт, Риз Койро, Питер Гроц, Дилан Пенн, Питер Дагер, Джейсон Дубин
Страна
США
Премьера
8 июня (РФ)
8 октября 2022 (Мир)
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Трейлеры2
Кадры14
14
фотографий
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