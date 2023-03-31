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Убийство на яхте 2

Murder Mystery 2

2023комедиябоевикдетективкриминал
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Сюжет фильма:

Раскрыв однажды загадочное убийство на яхте, Ник и Одри Шпиц уже не могут остановиться. Спустя четыре года герои пытаются открыть свое частное детективное агентство. Как-то раз Ник и Одри получают приглашение на свадьбу их друга Махараджи, которая должна состояться на его частном острове. Однако там супругов поджидают очередные неприятности. Жених похищен, и за него требуют выкуп. Под подозрением — каждый из гламурных гостей праздника, включая саму невесту. Расследование приводит чету Шпицев в Париж.

Режиссер
Джереми Гарелик
В ролях
Адам Сэндлер, Дженнифер Энистон, Марк Стронг, Мелани Лоран, Тони Голдуин, Джоди Тернер-Смит, Адиль Ахтар, Энни Мумоло, Джон Кэни, Дэни Бун, Карлос Понсе, Энрике Арсе, Элен Кардона, Садика Байнум, Ситара Аттайе
Страна
США
Премьера
31 марта (Мир)
март 2023 (Онлайн-премьера)
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Трейлер
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Убийство на яхте
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