Убийство на яхте 2

Раскрыв однажды загадочное убийство на яхте, Ник и Одри Шпиц уже не могут остановиться. Спустя четыре года герои пытаются открыть свое частное детективное агентство. Как-то раз Ник и Одри получают приглашение на свадьбу их друга Махараджи, которая должна состояться на его частном острове. Однако там супругов поджидают очередные неприятности. Жених похищен, и за него требуют выкуп. Под подозрением — каждый из гламурных гостей праздника, включая саму невесту. Расследование приводит чету Шпицев в Париж.