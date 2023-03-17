В начале 1960-х годов Бостон накрывает волна ужасающих убийств. Жертвы — 13 одиноких женщин, изнасилованных и задушенных в своих квартирах. Связь между убийствами первой обнаруживает журналистка Лоретта Маклафлин. Вместе со своей коллегой Джин Коул она выходит на след серийного убийцы и, несмотря на все преграды, выпускает расследование о маньяке.

«Бостонский душитель» — триллер с Кирой Найтли и Кэрри Кун, основанный на реальных событиях.