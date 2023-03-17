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Бостонский душитель

Boston Strangler

2023драмаисторическийкриминал
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Сюжет фильма:

В начале 1960-х годов Бостон накрывает волна ужасающих убийств. Жертвы — 13 одиноких женщин, изнасилованных и задушенных в своих квартирах. Связь между убийствами первой обнаруживает журналистка Лоретта Маклафлин. Вместе со своей коллегой Джин Коул она выходит на след серийного убийцы и, несмотря на все преграды, выпускает расследование о маньяке.

«Бостонский душитель» — триллер с Кирой Найтли и Кэрри Кун, основанный на реальных событиях.

Режиссер
Мэтт Раскин
В ролях
Кира Найтли, Кэрри Кун, Алессандро Нивола, Давид Дастмалчян, Рори Кокрейн, Крис Купер, Роберт Джон Берк, Морган Спектор, Крис Сидберри, Мелани Хьюберт
Страна
США
Премьера
17 марта (Мир)
17 марта (Онлайн-премьера)
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Трейлер
Кадры3
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