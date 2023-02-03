Наверх

Сергий против нечисти. Шабаш

20231 ч. 32 мин.комедияужасы
Подробнее

Сюжет фильма:

Нечистая сила продолжает творить свои дела в современной Москве. Горыныч, отмороженная банда домовых, Вий и его инфернальные слуги — на пути злых сил встают борец с нечистью Сергий, следователь полиции Катя и Тетушка. Каждое дело все больше сближает Сергия и Катю, но его сложный характер мешает развитию их отношений. К тому же ситуацию осложняет Кракин — вредный и не очень умный бывший напарник Кати, пониженный до участкового и мечтающий о реванше.

«Сергий против нечисти 2» — продолжение мистической хоррор-комедии о бывшем священнике, ставшем охотником за нечистью.

Режиссер
Кирилл Кузин
В ролях
Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Ирина Розанова, Дмитрий Куличков, Наталья Тетенова, Игорь Жижикин, Андрей Кондратьев, Сергей Муравьев, Евгений Коряковский, Олег Васильков, Александр Семчев, Нино Нинидзе, Петар Зекавица, Сергей Степин, Алексей Сахаров
Страна
Россия
Премьера
16 марта (РФ)
Подробнее
Трейлер
Кадры7
7
фотографий
Похожие фильмы и сериалы
Сергий против нечисти
Читайте также
Сильвестр Сталлоне снимется в реалити-шоу о своей семье
«Чебурашка» и «Аватар 2» стали самыми популярными у пиратов фильмами
Реклама
6 новых фильмов и сериалов онлайн, которые нельзя пропустить
Режиссер «Титаника» ответил на вопрос о желании изменить фильм
Сын Бориса Щербакова рассказал о госпитализации актера
Фильм с Никитой Ефремовым покажут на фестивале в США
Сарик Андреасян снимет фильм про дядю Федора и Простоквашино
Звезда «Гарри Поттера» высказался о перезапуске франшизы
Хелена Бонем Картер и Пирс Броснан сыграют супружескую пару
Эдди Мерфи захотел снова озвучить Осла из «Шрэка»
Племянник Майкла Джексона сыграет певца в байопике
Звезда «Мумии» поделился эмоциями после номинации на «Оскар»
Россияне назвали любимых героев фильмов Гайдая
Валерия Ланская несколько лет скрывала, что борется с сахарным диабетом
Джулия Робертс и Дженнифер Энистон вместе снимутся в комедии
Климова, Зудина, Янковский: все звезды на вручении премии «Золотой орел 2023»
Дженнифер Лопез едва не сорвалась со скалы на съемках фильма
Из российских онлайн-кинотеатров удалят фильмы о Гарри Поттере
Получивший паспорт РФ Оливье Сиу рассказал о съемках в «Чебурашке»
Хаматова получила роль в новом спектакле рижского театра
Джерард Батлер вспомнил, как травмировал Хилари Суэнк на съемках
Вилкова и Кяро сыграли супругов в атмосферном хорроре
Фильм о жизни Мадонны сняли с производства
Дмитрий Назаров лишился роли в новой экранизации «12 стульев»
Адабашьян рассказал о самочувствии Михалкова после выписки
«Аватар», «Топ Ган» и «Элвис»: объявлены номинанты на премию «Оскар 2023»
Дочь Умы Турман снимается в главной роли в фильме своего отца
Райана Гослинга раскритиковали за трюк на мосту в Австралии
Екатерине Климовой — 45: самые яркие роли красавицы-актрисы
Адвокат оценил шансы Ефремова на досрочный выход из колонии
Все новости
Новые трейлеры
Сергий против нечисти. Шабаш
Трейлер
Король и Шут
Трейлер
Переводчик
Дублированный трейлер
Поехавшая
Трейлер
Юра дворник
Трейлер
После Янга
Трейлер (рус.)
Бешенство
Трейлер
Беспринципные в деревне
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Сергий против нечисти. Шабаш (2023): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Сергий против нечисти. Шабаш. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Сергий против нечисти. Шабаш, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь