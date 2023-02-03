Сергий против нечисти. Шабаш

Нечистая сила продолжает творить свои дела в современной Москве. Горыныч, отмороженная банда домовых, Вий и его инфернальные слуги — на пути злых сил встают борец с нечистью Сергий, следователь полиции Катя и Тетушка. Каждое дело все больше сближает Сергия и Катю, но его сложный характер мешает развитию их отношений. К тому же ситуацию осложняет Кракин — вредный и не очень умный бывший напарник Кати, пониженный до участкового и мечтающий о реванше.

«Сергий против нечисти 2» — продолжение мистической хоррор-комедии о бывшем священнике, ставшем охотником за нечистью.