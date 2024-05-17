У каждого ребенка в детстве есть воображаемый друг, с которым он делится самым сокровенным, своими тайнами, страхами и радостями. Но дети вырастают и забывают своих воображаемых друзей, оставляя их существовать в этом мире одинокими и неприкаянными, лишенными внимания и любви. В них больше не верят — а значит, и не видят. Но одна девочка неожиданно начинает видеть и разговаривать со всеми воображаемыми друзьями, которые ей встречаются, — пушистыми, смешными, добрыми и… не очень.

«Воображаемые друзья» (2024) — семейное фэнтези от Джона Красински с Райаном Рейнольдсом в главной роли.