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Воображаемые друзья

Воображаемые друзья (2024)

If

2024драмакомедиясемейныйфэнтези

Сюжет фильма «Воображаемые друзья»

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У каждого ребенка в детстве есть воображаемый друг, с которым он делится самым сокровенным, своими тайнами, страхами и радостями. Но дети вырастают и забывают своих воображаемых друзей, оставляя их существовать в этом мире одинокими и неприкаянными, лишенными внимания и любви. В них больше не верят — а значит, и не видят. Но одна девочка неожиданно начинает видеть и разговаривать со всеми воображаемыми друзьями, которые ей встречаются, — пушистыми, смешными, добрыми и… не очень.

«Воображаемые друзья» (2024) — семейное фэнтези от Джона Красински с Райаном Рейнольдсом в главной роли.

Режиссер

Джон Красински

В ролях

Райан Рейнольдс, Фиби Уоллер-Бридж, Джон Красински, Стив Карелл, Фиона Шоу, Кэйли Флеминг, Луис Госсетт мл., Бобби Мойнахан, Майкл Сарноски, Алан С. Ким, Эмили Блант, Мэтт Дэймон, Сэм Рокуэлл, Винс Вон, Аквафина, Себастьян Манискалко, Ричард Дженкинс, Кристофер Мелони, Майя Рудольф

Страна

США

Премьера

17 мая (Мир)
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Трейлеры

2

Кадры

3
Кадр из Воображаемые друзья
Кадр из Воображаемые друзья
Кадр из Воображаемые друзья
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Воображаемые друзья (If, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Воображаемые друзья. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Воображаемые друзья, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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