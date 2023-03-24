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Чемпионы

Champions

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Сюжет фильма:

Маркус — бывший тренер баскетбольной команды из низшей лиги, в результате собственных ошибок и решения суда оказавшийся во главе команды игроков с умственной отсталостью. Но вскоре герой понимает, что судьба дала ему шанс сделать что-то поистине значимое в своей жизни. Вместе с командой они преодолевают путь к таким высотам, о каких и не могли мечтать.

«Чемпионы» — спортивное драмеди Бобби Фаррелли с Вуди Харрельсоном в главной роли.

Режиссер
Бобби Фаррелли
В ролях
Вуди Харрельсон, Эрни Хадсон, Чич Марин, Мэтт Кук, Кэйтлин Олсон, Мэдисон Тевлин, Джошуа Фелдер, Кевин Ианнуччи, Эштон Ганнинг
Страна
США
Премьера
24 марта 2023 (Мир)
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