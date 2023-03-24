Маркус — бывший тренер баскетбольной команды из низшей лиги, в результате собственных ошибок и решения суда оказавшийся во главе команды игроков с умственной отсталостью. Но вскоре герой понимает, что судьба дала ему шанс сделать что-то поистине значимое в своей жизни. Вместе с командой они преодолевают путь к таким высотам, о каких и не могли мечтать.

«Чемпионы» — спортивное драмеди Бобби Фаррелли с Вуди Харрельсоном в главной роли.