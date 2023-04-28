Гарольд Фрай — самый обычный англичанин, живущий в прибрежном городке в Девоне. Узнав о том, что его подруга Куини, с которой они двадцать лет были в ссоре, находится при смерти, он решает сделать хотя бы одну значимую вещь в своей жизни и отправляется пешком до хосписа на другой конец Англии. По дороге Гарольда ждет немало трудностей, но также и много тепла и человеческой доброты, преодоление страхов и барьеров. Тихий героизм Гарольда вдохновляет других не сдаваться и продолжать рисковать в любом возрасте.

«Вторая жизнь Гарольда Фрая» (2023) — духоподъемная драма, основанная на книге-бестселлере Рейчел Джойс. Главные роли в фильме сыграли британские актеры Джим Бродбент и Пенелопа Уилтон.