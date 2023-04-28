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Вторая жизнь Гарольда Фрая

Вторая жизнь Гарольда Фрая (2023)

The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry

IMDb6.8
20231 ч. 48 мин.драма

Сюжет фильма «Вторая жизнь Гарольда Фрая»

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Гарольд Фрай — самый обычный англичанин, живущий в прибрежном городке в Девоне. Узнав о том, что его подруга Куини, с которой они двадцать лет были в ссоре, находится при смерти, он решает сделать хотя бы одну значимую вещь в своей жизни и отправляется пешком до хосписа на другой конец Англии. По дороге Гарольда ждет немало трудностей, но также и много тепла и человеческой доброты, преодоление страхов и барьеров. Тихий героизм Гарольда вдохновляет других не сдаваться и продолжать рисковать в любом возрасте.

«Вторая жизнь Гарольда Фрая» (2023) — духоподъемная драма, основанная на книге-бестселлере Рейчел Джойс. Главные роли в фильме сыграли британские актеры Джим Бродбент и Пенелопа Уилтон.

Режиссер

Хетти Макдональд

В ролях

Джим Бродбент, Пенелопа Уилтон, Моника Госсманн, Нина Сингх, Джорджина Стросон, Маанув Тиара, Марвин Браун

Страна

Великобритания
Возрастные ограничения
18 +
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Трейлеры

2

Кадры

16
Кадр из Вторая жизнь Гарольда Фрая
Кадр из Вторая жизнь Гарольда Фрая
Кадр из Вторая жизнь Гарольда Фрая
Кадр из Вторая жизнь Гарольда Фрая
Кадр из Вторая жизнь Гарольда Фрая
16
фотографий
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Вторая жизнь Гарольда Фрая (The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry, 2023): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Вторая жизнь Гарольда Фрая. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Вторая жизнь Гарольда Фрая, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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