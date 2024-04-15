1800-е годы. Агент по недвижимости Томас Хаттер отправляется в Румынию по приглашению загадочного графа Орлока, живущего в мрачном трансильванском замке. Хаттер должен подготовить документы для сделки по покупке нового дома графа — оказывается, Орлок планирует поселиться недалеко от самого Хаттера. Томас подозревает, что его новый знакомый, избегающий дневного света, может быть вампиром. А однажды граф видит фотографию возлюбленной Хаттера, Элен, которая производит на него неизгладимое впечатление…

«Носферату» (2024) — переосмысление классической истории о вампире от Роберта Эггерса. Главные роли в фильме сыграли Билл Скарсгард (граф Орлок), Николас Холт (Томас Хаттер), Лили-Роуз Депп (Элен Хаттер), Аарон-Тейлор-Джонсон (Фридрих Хардинг), Эмма Коррин (Анна Хардинг) и Уиллем Дефо (профессор Альбин Эберхарт фон Франц).