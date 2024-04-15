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Носферату

Носферату (2024)

Nosferatu

2024драмаужасыфэнтези

Сюжет фильма «Носферату»

:

1800-е годы. Агент по недвижимости Томас Хаттер отправляется в Румынию по приглашению загадочного графа Орлока, живущего в мрачном трансильванском замке. Хаттер должен подготовить документы для сделки по покупке нового дома графа — оказывается, Орлок планирует поселиться недалеко от самого Хаттера. Томас подозревает, что его новый знакомый, избегающий дневного света, может быть вампиром. А однажды граф видит фотографию возлюбленной Хаттера, Элен, которая производит на него неизгладимое впечатление…

«Носферату» (2024) — переосмысление классической истории о вампире от Роберта Эггерса. Главные роли в фильме сыграли Билл Скарсгард (граф Орлок), Николас Холт (Томас Хаттер), Лили-Роуз Депп (Элен Хаттер), Аарон-Тейлор-Джонсон (Фридрих Хардинг), Эмма Коррин (Анна Хардинг) и Уиллем Дефо (профессор Альбин Эберхарт фон Франц).

Режиссер

Роберт Эггерс

В ролях

Билл Скарсгард, Николас Холт, Лили-Роуз Депп, Уиллем Дефо, Эмма Коррин, Аарон Тейлор-Джонсон, Ралф Айнесон, Саймон МакБерни, Пол Мэйнард

Страна

США, Чешская Республика

Премьера

25 декабря (Мир)
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Трейлер

Кадры

7
Кадр из Носферату
Кадр из Носферату
Кадр из Носферату
Кадр из Носферату
Кадр из Носферату
7
фотографий
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Носферату (Nosferatu, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Носферату. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Носферату, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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