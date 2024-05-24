Королевство планеты обезьян (2024)

Спустя несколько десятилетий после правления Цезаря обезьяны, ставшие доминирующим видом, поделились на множество кланов, живущих в относительной гармонии. Люди же вернулись к племенным общинам, утратив признаки цивилизации. Новой угрозой для мира становится один из обезьянних лидеров, жаждущий возглавить империю, поработив другие кланы. Его цель — отыскать последние следы, ведущие к секретной человеческой технологии. Другому герою, молодой обезьяне, предстоит отправиться в опасное путешествие в компании девушки, которое заставит его усомниться во всем, что он знал о прошлом, и следать выбор, от которого зависит будущее обезьян и людей.

«Королевство планеты обезьян» — продолжение фильма «Планета обезьян: Война» со звездой «Ведьмака» Фрейей Аллан в главной роли.