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Королевство планеты обезьян (2024)

Kingdom of the Planet of the Apes

2024боевикфантастика

Сюжет фильма «Королевство планеты обезьян»

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Спустя несколько десятилетий после правления Цезаря обезьяны, ставшие доминирующим видом, поделились на множество кланов, живущих в относительной гармонии. Люди же вернулись к племенным общинам, утратив признаки цивилизации. Новой угрозой для мира становится один из обезьянних лидеров, жаждущий возглавить империю, поработив другие кланы. Его цель — отыскать последние следы, ведущие к секретной человеческой технологии. Другому герою, молодой обезьяне, предстоит отправиться в опасное путешествие в компании девушки, которое заставит его усомниться во всем, что он знал о прошлом, и следать выбор, от которого зависит будущее обезьян и людей.

«Королевство планеты обезьян» — продолжение фильма «Планета обезьян: Война» со звездой «Ведьмака» Фрейей Аллан в главной роли.

Режиссер

Уэс Болл

В ролях

Фрейя Аллан, Питер Макон, Оуэн Тиг, Дичен Лакмэн, Кевин Дюран, Уильям Х. Мэйси, Сара Уайзман, Нил Сэндилэндс, Ика Дэрвилл, Лидия Пекхэм

Страна

США

Премьера

24 мая 2024 (Мир)
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Трейлер

Кадры

2

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