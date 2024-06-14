Голоса в голове Райли считают, что знают свою хозяйку от и до. Но все меняется, когда в жизни девочки-подростка наступает период переходного возраста. Штаб-квартира эмоций в хаосе! Ведь теперь к Радости, Печали, Гневу, Страху и Отвращению присоединяется Тревожность. И, кажется, она пришла не одна… Сумеют ли они ужиться все вместе и научится ли Райли контролировать свои новые эмоции?

«Головоломка 2» (2024) — сиквел хита Pixar, который расскажет о старых и новых эмоциях в голове повзрослевшей Райли.