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Головоломка 2 (2024)

Inside Out 2

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Сюжет фильма «Головоломка 2»

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Голоса в голове Райли считают, что знают свою хозяйку от и до. Но все меняется, когда в жизни девочки-подростка наступает период переходного возраста. Штаб-квартира эмоций в хаосе! Ведь теперь к Радости, Печали, Гневу, Страху и Отвращению присоединяется Тревожность. И, кажется, она пришла не одна… Сумеют ли они ужиться все вместе и научится ли Райли контролировать свои новые эмоции?

«Головоломка 2» (2024) — сиквел хита Pixar, который расскажет о старых и новых эмоциях в голове повзрослевшей Райли.

Режиссер

Келси Манн

В ролях

Дайан Лэйн, Эми Полер, Филлис Смит, Льюис Блэк, Майя Хоук, Тони Хейл, Лиза Лапира

Страна

США

Премьера

14 июня 2024 (Мир)
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Трейлер

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Головоломка
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