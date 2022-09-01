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Лили и море

Grand Marin

IMDb6.5
2022драма
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Сюжет фильма:

Надеясь спастись от серости и обыденности маленького городка, Лили сбегает на Аляску. Здесь, у океана, почти на самом краю света, женщина занимается рыбалкой и верит, что с ней случится что-то хорошее. Теперь ее спутники — северный ветер и ледяное море, а еще — суровые мужчины со всего мира. Кажется, Лили счастлива. Но однажды ей придется сделать непростой выбор.

«Лили и море» — дебютная режиссерская работа актрисы Динары Друкаровой по мотивам одноименного романа Катрин Пулэн.

Режиссер
Динара Друкарова
В ролях
Динара Друкарова, Бьерн Хлинур Харальдссон, Сэм Лаувейк, Юим Юилаэрт, Хьёртюр Йоуханн Йонссон, Магне Брекке, Джесутасан Антонитасан, Дилан Робер, Дэвид Менендес
Страна
Россия, Бельгия, Исландия, Франция
Премьера
12 января 2023 (РФ)
сентябрь 2022 (Мир)
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Трейлеры2
Кадры39
39
фотографий
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