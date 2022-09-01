Надеясь спастись от серости и обыденности маленького городка, Лили сбегает на Аляску. Здесь, у океана, почти на самом краю света, женщина занимается рыбалкой и верит, что с ней случится что-то хорошее. Теперь ее спутники — северный ветер и ледяное море, а еще — суровые мужчины со всего мира. Кажется, Лили счастлива. Но однажды ей придется сделать непростой выбор.

«Лили и море» — дебютная режиссерская работа актрисы Динары Друкаровой по мотивам одноименного романа Катрин Пулэн.