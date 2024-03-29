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Охотники за привидениями: Ледяная империя (2024)

Ghostbusters: Frozen Empire

2024комедияприключенияфэнтези

Сюжет фильма «Охотники за привидениями: Ледяная империя»

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После событий в Оклахоме Спенглеры возвращаются туда, где все началось, — в легендарную пожарную часть Нью-Йорка. Юным охотникам за привидениями, их маме и мистеру Груберсону предстоит объединиться со своими предшественниками, создавшими сверхсекретную исследовательскую лабораторию, благодаря которой борьба с нечистью вышла на новый уровень. Но обнаружив древний артефакт, герои высвобождают новое зло. Нью-Йорк превращается в ледяную империю прямо посреди июля. Охотники за привидениями должны сделать все, чтобы спасти мир от второго ледникового периода.

«Охотники за привидениями: Ледяная империя» — продолжение обновленной франшизы о борцах с нечистью, в котором к своим ролям вернулись Билл Мюррей и Дэн Эйкройд.

Режиссер

Гил Кинан

В ролях

Маккенна Грейс, Пол Радд, Финн Вулфард, Кэрри Кун, Пэттон Освальт, Эмили Элин Линд, Кумэйл Нанджиани, Селеста О’Коннор, Джеймс Акастер, Билл Мюррей, Эрни Хадсон, Дэн Эйкройд, Уильям Этертон

Страна

США

Премьера

29 марта 2024 (Мир)
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Трейлер

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