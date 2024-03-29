Охотники за привидениями: Ледяная империя (2024)

После событий в Оклахоме Спенглеры возвращаются туда, где все началось, — в легендарную пожарную часть Нью-Йорка. Юным охотникам за привидениями, их маме и мистеру Груберсону предстоит объединиться со своими предшественниками, создавшими сверхсекретную исследовательскую лабораторию, благодаря которой борьба с нечистью вышла на новый уровень. Но обнаружив древний артефакт, герои высвобождают новое зло. Нью-Йорк превращается в ледяную империю прямо посреди июля. Охотники за привидениями должны сделать все, чтобы спасти мир от второго ледникового периода.

«Охотники за привидениями: Ледяная империя» — продолжение обновленной франшизы о борцах с нечистью, в котором к своим ролям вернулись Билл Мюррей и Дэн Эйкройд.