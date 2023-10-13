Виктор Филдинг — любящий отец, который провожает свою дочь Анджелу в школу, а после этого она и ее подруга Кэтрин исчезают. Спустя три дня девочек находят в лесу, а вскоре несчастным родителям приходится признать, что их дочери одержимы демоном. Единственная, кто может им помочь, — Крис МакНил, та, кто когда-то пережила подобное с собственной дочерью.

«Изгоняющий дьявола: Верующий» — продолжение культового фильма ужасов «Изгоняющий дьявола» 1973 года с Эллен Берстин.