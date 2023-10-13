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Изгоняющий дьявола: Верующий

The Exorcist: Believer

20232 ч. 1 мин.ужасы

Сюжет фильма:

Виктор Филдинг — любящий отец, который провожает свою дочь Анджелу в школу, а после этого она и ее подруга Кэтрин исчезают. Спустя три дня девочек находят в лесу, а вскоре несчастным родителям приходится признать, что их дочери одержимы демоном. Единственная, кто может им помочь, — Крис МакНил, та, кто когда-то пережила подобное с собственной дочерью.

«Изгоняющий дьявола: Верующий» — продолжение культового фильма ужасов «Изгоняющий дьявола» 1973 года с Эллен Берстин.

Режиссер
Дэвид Гордон Грин
В ролях
Эллен Берстин, Лидия Джюэтт, Энн Дауд, Лесли Одом мл., Ник Бенас, Рори Гросс, Найджел Барто, Аманда Бет, Дженнифер Неттлз, Рафаэль Сбардж, Э.Дж. Бонилла, Оливия Маркум, Энтони Короне
Страна
США
Премьера
13 октября (Мир)
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Изгоняющий дьявола
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