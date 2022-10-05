Наверх

Телефон мистера Харригана

Mr. Harrigan's Phone

20221 ч. 44 мин.ужасы
Подробнее

Сюжет фильма:

Крэйг переживает смерть мистера Харригана — пожилого миллиардера, дававшего парню разные мелкие поручения. Перед похоронами Крэйг кладет смартфон мистера Харригана ему в карман, а затем решает отправить ему символическое прощальное сообщение. Каково же было удивление молодого человека, когда ему пришел ответ от старого друга.

«Телефон мистера Харригана» — фильм ужасов с Джейденом Мартеллом и Дональдом Сазерлендом по повести Стивена Кинга.

Режиссер
Джон Ли Хэнкок
В ролях
Кирби Хауэлл-Баптисте, Дональд Сазерленд, Джейден Мартелл, Джо Типпетт, Сайрус Арнольд, Мирна Кабелло, Томас Мерфи, Иван Амаро Буллон, Колин О’Брайэн
Страна
США
Премьера
5 октября (Мир)
5 октября (Онлайн-премьера)
Подробнее
Трейлер
Кадры7
7
фотографий
Читайте также
Клуни, Питт и Дэймон снимутся в новом фильме «Четырнадцать друзей Оушена»
Ридли Скотт станет продюсером сериала «Бегущий по лезвию 2099»
Михаил Ефремов в колонии снял фильм о самом себе
Новый фильм с Ольгой Бодровой покажут на кинофестивале
Названа дата премьеры фильма Полански с Александром Петровым
Сэм Мендес предложил сделать режиссером «Джеймса Бонда» женщину
Пересильд рассказала о беспокойстве за дочь, снимавшуюся в главной роли
Режиссер «Ералаша» рассказал о съемках фильма о покойном Грачевском
Марго Робби и Брэд Питт появились в трейлере фильма «Вавилон»
От Машкова до Водонаевой: звезды посетили кинопремьеру
На 92-м году жизни скончался режиссер Жан-Люк Годар
95-летнюю Джину Лоллобриджиду госпитализировали после падения
Стало известно, снимутся ли Ургант и Светлаков в «Елках 9»
Тизер новой «Русалочки» набрал более миллиона дизлайков
Брэд Питт и Ана де Армас представили фильм о Мэрилин Монро в Венеции
Медвежонок Паддингтон поблагодарил королеву Елизавету II за все
По-королевски: актрисы, запечатлевшие Елизавету II в кинематографе
Елена Проклова призналась, что устала от творческой деятельности
Фродо, Мерри и Пиппин поддержали темнокожих актеров «Властелина колец»
Том Хэнкс признался, что идея сиквела «Форреста Гампа» прожила 40 минут
Собчак с мужем, Водонаева и другие звезды на кинопремьере
Эрнст анонсировал фильм, в котором сыграют аватары великих советских актеров
Скончался режиссер фильма «Эммануэль» Жюст Жэкин
Регина Тодоренко рассказала о зависти к Джулии Робертс
Колину Фарреллу аплодировали 13 минут на Венецианском фестивале
Ревва, Киркоров, Глюкоза с дочками на премьере голливудской «Иронии судьбы»
«Фестиваль — и точка»: Янковский высказался о судьбе «Кинотавра»
На роль Эдварда в «Сумерках» рассматривали другого актера
Шону Пенну и Бену Стиллеру запретили въезд в Россию
Климова, Шпица, Тодоренко: звезды на закрытии Московского кинофестиваля
Все новости
Новые трейлеры
Телефон мистера Харригана
Трейлер (англ.)
Я хочу с кем-нибудь потанцевать
Трейлер (англ.)
Шантарам
Трейлер (англ.)
Друг семьи
Трейлер (англ.)
Школа Добра и Зла
Трейлер (англ.)
Вавилон
Трейлер (англ.)
Средневековье
Дублированный тизер-трейлер
Либерея: Охотники за сокровищами
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Телефон мистера Харригана (Mr. Harrigan's Phone, 2022): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Телефон мистера Харригана. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Телефон мистера Харригана, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь