Крэйг переживает смерть мистера Харригана — пожилого миллиардера, дававшего парню разные мелкие поручения. Перед похоронами Крэйг кладет смартфон мистера Харригана ему в карман, а затем решает отправить ему символическое прощальное сообщение. Каково же было удивление молодого человека, когда ему пришел ответ от старого друга.

«Телефон мистера Харригана» — фильм ужасов с Джейденом Мартеллом и Дональдом Сазерлендом по повести Стивена Кинга.