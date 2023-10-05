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Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя

2023комедиябоевиккриминал

Сюжет фильма:

Освободившись из тюрьмы, Леонид заправляет делами Семьи подобно Крестному отцу. Один из бизнесменов никак не может поделить пиццерию со своими итальянскими партнерами, и по городу ползут слухи, что вскоре к ним нагрянут головорезы из Сицилии. Такой международный конфликт точно не нужен прокурору Надежде, которая мечтает лишь о том, чтобы отправить авторитетного родственника обратно за решетку.

«Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя» — сиквел криминальной комедии с Владимиром Сычевым и Светланой Камыниной.

Режиссер
Владимир Зинкевич
В ролях
Владимир Сычев, Светлана Камынина, Петр Буслов, Кристина Строителева, Вячеслав Морозов, Торнике Квитатиани, Марина Поддубная, Дмитрий Красилов, Алессандро Демченко
Страна
Россия
Возрастные ограничения
16 +
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Трейлер
Кадры6
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Добро пожаловать в семью
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