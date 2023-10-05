Освободившись из тюрьмы, Леонид заправляет делами Семьи подобно Крестному отцу. Один из бизнесменов никак не может поделить пиццерию со своими итальянскими партнерами, и по городу ползут слухи, что вскоре к ним нагрянут головорезы из Сицилии. Такой международный конфликт точно не нужен прокурору Надежде, которая мечтает лишь о том, чтобы отправить авторитетного родственника обратно за решетку.

«Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя» — сиквел криминальной комедии с Владимиром Сычевым и Светланой Камыниной.