Трэвис воплощает собой все то, от чего загадочная и недоступная первокурсница Эбби старается держаться подальше. Бунтарь и чемпион подпольных боев, он не верит в любовь, а однажды предлагает девушке пари. Если победа в предстоящем поединке будет за Трэвисом, Эбби проведет с ним месяц. Вот только общего у них куда больше, чем ему казалось.

«Мое прекрасное несчастье» — романтическая комедия, снятая по одноименному роману американской писательницы Джейми Макгвайр.