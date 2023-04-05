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Мое прекрасное несчастье

Beautiful Disaster

20231 ч. 45 мин.мелодрамакомедия
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Сюжет фильма:

Трэвис воплощает собой все то, от чего загадочная и недоступная первокурсница Эбби старается держаться подальше. Бунтарь и чемпион подпольных боев, он не верит в любовь, а однажды предлагает девушке пари. Если победа в предстоящем поединке будет за Трэвисом, Эбби проведет с ним месяц. Вот только общего у них куда больше, чем ему казалось.

«Мое прекрасное несчастье» — романтическая комедия, снятая по одноименному роману американской писательницы Джейми Макгвайр.

Режиссер
Роджер Камбл
В ролях
Дилан Спроус, Вирджиния Гарднер, Отем Ризер, Брайан Остин Грин, Роб Эстес, Либэ Барер, Сэмюэл Ларсен, Остин Норт, Десси Славова, Манал Эль-Фейтури
Страна
США
Премьера
6 апреля (РФ)
5 апреля (Мир)
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Трейлеры2
Кадры5
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