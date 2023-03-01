Шрайвер — обычный работяга из Нью-Йорка, не прочитавший за свою жизнь ни одной книги. Однажды его ошибочно принимают за известного писателя-затворника, которого мир не видел вот уже двадцать лет. В конечном счете Шрайвер принимает приглашение посетить литературный фестиваль, где оказывается в окружении поклонников и влюбляется в профессора Симону Клири.

«Большая или маленькая ложь» — комедия с Майклом Шенноном и Кейт Хадсон в главных ролях.