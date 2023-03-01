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Большая или маленькая ложь

A Little White Lie

IMDb5.9
20231 ч. 41 мин.комедия
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Сюжет фильма:

Шрайвер — обычный работяга из Нью-Йорка, не прочитавший за свою жизнь ни одной книги. Однажды его ошибочно принимают за известного писателя-затворника, которого мир не видел вот уже двадцать лет. В конечном счете Шрайвер принимает приглашение посетить литературный фестиваль, где оказывается в окружении поклонников и влюбляется в профессора Симону Клири.

«Большая или маленькая ложь» — комедия с Майклом Шенноном и Кейт Хадсон в главных ролях.

Режиссер
Майкл Марен
В ролях
Майкл Шеннон, Кейт Хадсон, Зак Брафф, Дон Джонсон, Пейтон Лист, Джимми Симпсон, Уэнди Мэлик, Перри Мэттфелд, Да’Вин Джой Рэндольф, Марк Бун Джуниор
Страна
США
Премьера
27 апреля (РФ)
март 2023 (Мир)
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Трейлеры2
Кадры9
9
фотографий
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