Зои и Казим — лучшие друзья с детства, у которых всегда было одинаковое отношение к таким понятиям, как любовь и брак. Но однажды Зои, которая уже много лет не может встретить того самого во всем Лондоне, с удивлением узнает, что Казим собирается жениться. Но главное — на совершенно незнакомой девушке, выбранной его родителями. Зои отправляется в путешествие вместе с Казимом на его большую свадьбу, чтобы снять свой первый фильм и получить ответ на важнейший вопрос — а при чем тут любовь?