Когда подруги зовут Элис уехать на пару дней из города, чтобы отметить день рождения одной из них, девушка сомневается — ведь сначала ей нужно получить на это разрешение у своего парня, Саймона. Отрепетировав речь, Элис отпрашивается у него на девичник и с противоречивыми чувствами предвкушает редкий отдых вдали от бойфренда. Чувствуя постоянное напряжение героини, ее страх, сомнения, стыд и, возможно, депрессию, подруги пытаются раскрыть Элис глаза на то, что ее отношения нездоровые и абьюзивные, и испытывает она не любовь, а зависимость. Неожиданный приезд Саймона заставляет девушку по-новому взглянуть на свою жизнь. Тем временем, в городе ведутся поиски пропавшей девочки…

«Элис, дорогая» — драматический триллер о девушке, застрявшей в отношениях с манипулятором, с Анной Кендрик в главной роли.