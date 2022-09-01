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Элис, дорогая

Alice, Darling

IMDb7.2
20221 ч. 29 мин.драматриллер
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Сюжет фильма:

Когда подруги зовут Элис уехать на пару дней из города, чтобы отметить день рождения одной из них, девушка сомневается — ведь сначала ей нужно получить на это разрешение у своего парня, Саймона. Отрепетировав речь, Элис отпрашивается у него на девичник и с противоречивыми чувствами предвкушает редкий отдых вдали от бойфренда. Чувствуя постоянное напряжение героини, ее страх, сомнения, стыд и, возможно, депрессию, подруги пытаются раскрыть Элис глаза на то, что ее отношения нездоровые и абьюзивные, и испытывает она не любовь, а зависимость. Неожиданный приезд Саймона заставляет девушку по-новому взглянуть на свою жизнь. Тем временем, в городе ведутся поиски пропавшей девочки…

«Элис, дорогая» — драматический триллер о девушке, застрявшей в отношениях с манипулятором, с Анной Кендрик в главной роли.

Режиссер
Мэри Найи
В ролях
Анна Кендрик, Вунми Мосаку, Каньехтио Хорн, Чарли Каррик, Марк Винник, Этан Митчелл, Гордон Харпер, Дэниэл Столфи
Страна
США, Канада
Премьера
сентябрь 2022 (Мир)
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