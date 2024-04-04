Джонатан — красавец жеребец, любимец своего хозяина и его маленькой дочки Саши. Но однажды случается трагедия — хозяин погибает во время пожара. Время идет, что-то словно погасло в самом Джонатане, но 13-летняя Саша по-прежнему верит в него. Беда объединила их еще сильнее, и когда девочке предлагают участвовать в соревнованиях на другом коне, она не может предать лучшего друга. Невзирая на падения и неверие окружающих, они вместе идут к мечте и победе.

«Мой любимый чемпион» (2024) — семейная приключенческая драма об удивительной дружбе. Главные роли в фильме режиссера Александра Данилова исполнили Василиса Коростышевская, Людмила Артемьева, Екатерина Вилкова, Илья Любимов, Егор Бероев и Олег Савостюк.