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Мой любимый чемпион

Мой любимый чемпион (2024)

Мой любимый чемпион
2024драмаприключениясемейный

Сюжет фильма «Мой любимый чемпион»

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Джонатан — красавец жеребец, любимец своего хозяина и его маленькой дочки Саши. Но однажды случается трагедия — хозяин погибает во время пожара. Время идет, что-то словно погасло в самом Джонатане, но 13-летняя Саша по-прежнему верит в него. Беда объединила их еще сильнее, и когда девочке предлагают участвовать в соревнованиях на другом коне, она не может предать лучшего друга. Невзирая на падения и неверие окружающих, они вместе идут к мечте и победе.

«Мой любимый чемпион» (2024) — семейная приключенческая драма об удивительной дружбе. Главные роли в фильме режиссера Александра Данилова исполнили Василиса Коростышевская, Людмила Артемьева, Екатерина Вилкова, Илья Любимов, Егор Бероев и Олег Савостюк.

Режиссер

Александр Данилов

В ролях

Екатерина Вилкова, Людмила Артемьева, Илья Любимов, Василиса Коростышевская, Егор Бероев, Виталий Хаев, Наталья Тетенова, Дмитрий Колчин, Татьяна Орлова, Екатерина Федулова

Страна

Россия

Премьера

27 июня (РФ)
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Трейлер

Кадры

8
Кадр из Мой любимый чемпион
Кадр из Мой любимый чемпион
Кадр из Мой любимый чемпион
Кадр из Мой любимый чемпион
Кадр из Мой любимый чемпион
8
фотографий
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