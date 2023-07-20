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Чижик-Пыжик возвращается

20231 ч. 30 мин.комедиядетективдетскийприключениясемейный

Сюжет фильма:

5 «Б» класс приезжает в Санкт-Петербург на День города. Оказавшись у памятника Чижику-Пыжику на набережной Фонтанки, ботаник Лева и блогерша Дана становятся свидетелями дерзкой кражи бронзовой птички. Школьники решают самостоятельно разыскать грабителя, а незнакомом городе. Пока ребят сломя голову ищут учителя и родители, Лева и Дана раскрывают не одно преступление, сами оказываются в клетке и сталкиваются с самым хитрым и безжалостным бандитом Петербурга.

Режиссер
Элина Суни
В ролях
Александра Бабаскина, Миша Мяло, Инга Оболдина, Сергей Мигицко, Анвар Либабов, Светлана Немоляева, Александра Серзина, Вера Ларина, Леонид Зябкин, Юрий Поляк, Влад Ставропольцев, Егор Бакулин, Кирилл Ермаков, Неонила Крючек, Станислав Демин, Екатерина Голышева, Вероника Жукова
Страна
Россия
Возрастные ограничения
6 +
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Трейлер
Кадры48
48
фотографий
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