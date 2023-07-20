5 «Б» класс приезжает в Санкт-Петербург на День города. Оказавшись у памятника Чижику-Пыжику на набережной Фонтанки, ботаник Лева и блогерша Дана становятся свидетелями дерзкой кражи бронзовой птички. Школьники решают самостоятельно разыскать грабителя, а незнакомом городе. Пока ребят сломя голову ищут учителя и родители, Лева и Дана раскрывают не одно преступление, сами оказываются в клетке и сталкиваются с самым хитрым и безжалостным бандитом Петербурга.