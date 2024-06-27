Наш человек из Джерси (2024)

Майк — самый простой строитель из Джерси, в жизни которого не происходит ничего интересного. Но все меняется, когда он встречает свою старую школьную подружку Роксану Холл, с которой не виделся двадцать пять лет. После приятного вечера Майк внезапно просыпается в Лондоне. Оказывается, Роксана работает на спецслужбу «Союз», и ей очень нужна помощь бывшего приятеля. Кто-то украл список всех секретных агентов США, и чтобы его вернуть, им необходим человек со стороны. Майка начинают готовить к погружению в особо опасный мир шпионажа…

«Наш человек из Джерси» — шпионский экшен-триллер с Марком Уолбергом и Холли Берри в главных ролях.