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Наш человек из Джерси

Наш человек из Джерси (2024)

The Union

2024комедиятриллербоевик

Сюжет фильма «Наш человек из Джерси»

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Майк — самый простой строитель из Джерси, в жизни которого не происходит ничего интересного. Но все меняется, когда он встречает свою старую школьную подружку Роксану Холл, с которой не виделся двадцать пять лет. После приятного вечера Майк внезапно просыпается в Лондоне. Оказывается, Роксана работает на спецслужбу «Союз», и ей очень нужна помощь бывшего приятеля. Кто-то украл список всех секретных агентов США, и чтобы его вернуть, им необходим человек со стороны. Майка начинают готовить к погружению в особо опасный мир шпионажа…

«Наш человек из Джерси» — шпионский экшен-триллер с Марком Уолбергом и Холли Берри в главных ролях.

Режиссер

Джулиан Фарино

В ролях

Марк Уолберг, Холли Берри, Дж. К. Симмонс, Джеки Эрл Хейли, Джессика Де Гау, Адевале Акинойе-Агбаже, Элис Ли, Майк Колтер, Люси Корк, Патрик Дарро, Джеймс МакМенамин, Хуан Карлос Эрнандез

Страна

США

Премьера

16 августа (Мир)
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Трейлер

Кадры

5
Кадр из Наш человек из Джерси
Кадр из Наш человек из Джерси
Кадр из Наш человек из Джерси
Кадр из Наш человек из Джерси
Кадр из Наш человек из Джерси
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Наш человек из Джерси (The Union, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Наш человек из Джерси. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Наш человек из Джерси, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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