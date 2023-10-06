События фильма разворачиваются в недалеком будущем, в котором изменения климата окончательно уничтожили все сельское хозяйство. Джуниор и его жена Хен пытаются спасти одну из последних ферм в мире. Все меняется, когда на пороге их дома объявляется незнакомец, который сообщает герою, что он должен отправиться на космическую станцию.

«Враг» — научно-фантастический триллер Гарта Дэвиса, основанный на романе Иэна Рейда, с Сиршей Ронан и Полом Пескалом.