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Шошана

Shoshana

IMDb8.1
20231 ч. 59 мин.драматриллер

Сюжет фильма:

Действие фильма разворачивается во времена Британского мандата в Тель-Авиве в 1938 году. Английский полицейский Томас Уилкин приезжает в Израиль для обеспечения порядка среди смешанного палестинского и еврейского населения. Вместе со своим начальником Джеффри Мортоном он охотится на поэта Авраама Штерна, возглавляющего военизированную организацию «Иргун», цель которой — добиться изгнания британских властей. Между тем, Уилкин влюбляется в Шошану — участницу подпольной сионистской боевой организации «Хагана». Когда жизнь девушки оказывается под угрозой, она встает перед выбором между своей любовью и народом.

«Шошана» (2023) — политический триллер с Дугласом Бутом, Ириной Старшенбаум и Гарри Меллингом, основанный на реальных событиях.

Режиссер
Майкл Уинтерботтом
В ролях
Дуглас Бут, Ирина Старшенбаум, Гарри Меллинг, Ори Алби, Офер Секер, Йоав Бавли, Шири Биндер, Джина Брэмхилл, Камилла Кальдерони, Бушаиб Чтиви
Страна
Италия, Великобритания
Премьера
8 сентября (Мир)
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