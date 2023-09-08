Действие фильма разворачивается во времена Британского мандата в Тель-Авиве в 1938 году. Английский полицейский Томас Уилкин приезжает в Израиль для обеспечения порядка среди смешанного палестинского и еврейского населения. Вместе со своим начальником Джеффри Мортоном он охотится на поэта Авраама Штерна, возглавляющего военизированную организацию «Иргун», цель которой — добиться изгнания британских властей. Между тем, Уилкин влюбляется в Шошану — участницу подпольной сионистской боевой организации «Хагана». Когда жизнь девушки оказывается под угрозой, она встает перед выбором между своей любовью и народом.

«Шошана» (2023) — политический триллер с Дугласом Бутом, Ириной Старшенбаум и Гарри Меллингом, основанный на реальных событиях.