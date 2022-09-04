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Необъятность

L'immensità

IMDb6.3
Награды:
20221 ч. 37 мин.драма
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Сюжет фильма:

Рим, 1970-е годы. Мир находится в подвешенном состоянии, когда социальные достижения и традиционные модели семьи переосмысливаются. Клара и Феличе только что переехали в новую квартиру, но их браку конец: они больше не любят друг друга. Однако расстаться они тоже не могут — из-за детей. Адриане исполнилось 12 лет, и девочка не может не замечать напряженности в отношениях между мамой и папой. Она бунтует, заявляя, что зовут ее не Адриана, и отныне она — мальчик. Ее поведение еще сильнее дестабилизирует и без того хрупкий семейный баланс.

«Необъятность» — драма с Пенелопой Крус, разворачивающаяся в стремительно меняющемся Риме 1970-х.

Режиссер
Эмануэле Криалезе
В ролях
Пенелопа Крус, Винченцо Амато, Филиппо Пучилло, Рита де Донато, Аврора Кваттрокки, Альвия Реале, Джузеппе Паттавина, Карло Галло
Страна
Италия, Франция
Премьера
4 сентября (Мир)
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Трейлер
Кадры10
10
фотографий
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