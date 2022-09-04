Рим, 1970-е годы. Мир находится в подвешенном состоянии, когда социальные достижения и традиционные модели семьи переосмысливаются. Клара и Феличе только что переехали в новую квартиру, но их браку конец: они больше не любят друг друга. Однако расстаться они тоже не могут — из-за детей. Адриане исполнилось 12 лет, и девочка не может не замечать напряженности в отношениях между мамой и папой. Она бунтует, заявляя, что зовут ее не Адриана, и отныне она — мальчик. Ее поведение еще сильнее дестабилизирует и без того хрупкий семейный баланс.

«Необъятность» — драма с Пенелопой Крус, разворачивающаяся в стремительно меняющемся Риме 1970-х.