Полет на Луну (2024)

Действие фильма разворачивается в 1960-е на фоне «космической гонки» между СССР и США. Келли Джонс — акула маркетинга, которую привлекают для работы над имиджем исторической американской миссии по первому полету человека на Луну. На случай, если экипаж «Аполлона-11» все-таки не долетит до спутника, маркетологи решают снять фейковый фильм о высадке астронавтов на поверхность Луны.

«Полет на Луну» — романтическая комедия режиссера Грега Берланти. Главные роли в фильме сыграли Скарлетт Йоханссон, Ченнинг Татум и Вуди Харрельсон.