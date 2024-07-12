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Полет на Луну

Полет на Луну (2024)

Fly Me to the Moon

2024мелодрамакомедияфантастика

Сюжет фильма «Полет на Луну»

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Действие фильма разворачивается в 1960-е на фоне «космической гонки» между СССР и США. Келли Джонс — акула маркетинга, которую привлекают для работы над имиджем исторической американской миссии по первому полету человека на Луну. На случай, если экипаж «Аполлона-11» все-таки не долетит до спутника, маркетологи решают снять фейковый фильм о высадке астронавтов на поверхность Луны.

«Полет на Луну» — романтическая комедия режиссера Грега Берланти. Главные роли в фильме сыграли Скарлетт Йоханссон, Ченнинг Татум и Вуди Харрельсон.

Режиссер

Грег Берланти

В ролях

Скарлетт Йоханссон, Ченнинг Татум, Вуди Харрельсон, Джим Рэш, Рэй Романо, Колин Вуделл, Анна Гарсиа, Ной Роббинс, Дональд Уоткинс, Ник Дилленбург

Страна

США

Премьера

12 июля (Мир)
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Трейлер

Кадры

5
Кадр из Полет на Луну
Кадр из Полет на Луну
Кадр из Полет на Луну
Кадр из Полет на Луну
Кадр из Полет на Луну

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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Полет на Луну (Fly Me to the Moon, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Полет на Луну. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Полет на Луну, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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