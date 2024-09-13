Трансформеры один (2024)

Предыстория Трансформеров, действие которой разворачивается на планете Кибертрон — родине Автоботов и Десептиконов. В центре сюжета мультфильма «Трансформеры один» — отношения Оптимуса Прайма и Мегатрона, будущих заклятых врагов, которые в те времена были практически братьями, вместе изменившими судьбу Кибертрона.

«Трансформеры один» — анимационный приквел к истории о Трансформерах. Роли в мультфильме озвучили Крис Хемсворт, Брайан Тайри Генри, Скарлетт Йоханссон, Джон Хэмм, Стив Бушеми, Кигэн-Майкл Ки и Лоренс Фишберн.