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Трансформеры один

Трансформеры один (2024)

Transformers One

2024боевикмультфильмыприключения

Сюжет фильма «Трансформеры один»

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Предыстория Трансформеров, действие которой разворачивается на планете Кибертрон — родине Автоботов и Десептиконов. В центре сюжета мультфильма «Трансформеры один» — отношения Оптимуса Прайма и Мегатрона, будущих заклятых врагов, которые в те времена были практически братьями, вместе изменившими судьбу Кибертрона.

«Трансформеры один» — анимационный приквел к истории о Трансформерах. Роли в мультфильме озвучили Крис Хемсворт, Брайан Тайри Генри, Скарлетт Йоханссон, Джон Хэмм, Стив Бушеми, Кигэн-Майкл Ки и Лоренс Фишберн.

Режиссер

Джош Кули

В ролях

Крис Хемсворт, Брайан Тайри Генри, Скарлетт Йоханссон, Джон Хэмм, Стив Бушеми, Кигэн-Майкл Ки, Лоренс Фишберн

Страна

США

Премьера

13 сентября (Мир)
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Трейлер

Кадры

Кадр из Трансформеры один

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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Трансформеры один (Transformers One, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Трансформеры один. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Трансформеры один, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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