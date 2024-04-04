Отсидев срок, мужчина по прозвищу Манкимэн оказывается посреди жестоких улиц Мумбаи. Он жаждет отомстить за свою семью и вынужден участвовать в кровопролитных подпольных боях, параллельно работая в элитном ночном клубе, где властвуют деньги и порок. Погружаясь в тайный мир, герой сводит счеты криминальными авторитетами и коррумпированными политиками, отнимающими у людей последнее.

«Манкимэн» (2024) — криминальный экшен-триллер, режиссерский дебют британского актера Дева Пателя, который сыграл в фильме главную роль, а также выступил соавтором сценария. Дата выхода фильма на российские экраны запланирована на весну 2024 года. Роли в картине также исполнили Шарлто Копли, Собита Дхулипала, Сикандер Кхер, Випин Шарма и другие.