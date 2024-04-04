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Манкимэн

Манкимэн (2024)

Monkey Man

манкимэн
20241 ч. 53 мин.триллербоевик

Сюжет фильма «Манкимэн»

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Отсидев срок, мужчина по прозвищу Манкимэн оказывается посреди жестоких улиц Мумбаи. Он жаждет отомстить за свою семью и вынужден участвовать в кровопролитных подпольных боях, параллельно работая в элитном ночном клубе, где властвуют деньги и порок. Погружаясь в тайный мир, герой сводит счеты криминальными авторитетами и коррумпированными политиками, отнимающими у людей последнее.

«Манкимэн» (2024) — криминальный экшен-триллер, режиссерский дебют британского актера Дева Пателя, который сыграл в фильме главную роль, а также выступил соавтором сценария. Дата выхода фильма на российские экраны запланирована на весну 2024 года. Роли в картине также исполнили Шарлто Копли, Собита Дхулипала, Сикандер Кхер, Випин Шарма и другие.

Режиссер

Дев Патель

В ролях

Шарлто Копли, Дев Патель, Собита Дхулипала, Сикандер Кхер, Випин Шарма, Брахим Чаб, Питобаш Трипати, Джозеф Дж.У. Тейлор, Нагеш Бхонсле

Страна

США

Премьера

4 апреля (Мир)
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Трейлеры

2

Кадры

Кадр из Манкимэн

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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Манкимэн (Monkey Man, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Манкимэн. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Манкимэн, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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