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Всевидящее око

The Pale Blue Eye

20222 ч. 8 мин.триллердетективкриминалужасы
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Сюжет фильма:

События фильма разворачиваются в 1830 году в военной академии Вест-Пойнт. Строгий режим и суровая дисциплина учреждения разрушены страшным известием — найдено тело кадета, который повесился на плацу. Ночью кто-то вырезает у погибшего сердце. Академия, не желая предавать эти происшествия огласке, нанимает для расследования частного детектива Огастуса Лэндора. В процессе сбора улик и опрашивания свидетелей Огастус знакомится с местным кадетом — угрюмым и замкнутым интровертом по имени Эдгар Аллан По.

«Всевидящее око» — экранизация одноименного романа Луиса Баярда с Кристианом Бэйлом в главной роли.

Режиссер
Скотт Купер
В ролях
Джиллиан Андерсон, Кристиан Бэйл, Гарри Меллинг, Люси Бойнтон, Тоби Джонс, Роберт Дювалл, Тимоти Сполл, Шарлотта Генсбур, Чарли Тахэн, Саймон МакБерни
Страна
США
Премьера
декабрь 2022 (Мир)
6 января 2023 (Онлайн-премьера)
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Трейлеры2
Кадры4
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