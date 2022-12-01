События фильма разворачиваются в 1830 году в военной академии Вест-Пойнт. Строгий режим и суровая дисциплина учреждения разрушены страшным известием — найдено тело кадета, который повесился на плацу. Ночью кто-то вырезает у погибшего сердце. Академия, не желая предавать эти происшествия огласке, нанимает для расследования частного детектива Огастуса Лэндора. В процессе сбора улик и опрашивания свидетелей Огастус знакомится с местным кадетом — угрюмым и замкнутым интровертом по имени Эдгар Аллан По.

«Всевидящее око» — экранизация одноименного романа Луиса Баярда с Кристианом Бэйлом в главной роли.