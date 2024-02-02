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Аргайл

Argylle

2024триллербоевик

Сюжет фильма:

Писатель, создавший несколько шпионских романов-бестселлеров, на самом деле оказывается шпионом мирового класса, который когда-то работал на самую могущественную тайную организацию в мире — «Подразделение». Когда к нему возвращается память, а вместе с ней и навыки самого неуловимого и опасного шпиона, герой бросает вызов своим бывшим работодателям.

«Аргайл» — шпионская сага с Генри Кавиллом по мотивам одноименного романа Элли Конвей.

Режиссер
Мэттью Вон
В ролях
Генри Кавилл, Брайс Даллас Ховард, София Бутелла, Роб Делани, Кэтрин О’Хара, Дуа Липа, Джон Сина, Брайан Крэнстон, Сэмюэл Л. Джексон, Сэм Рокуэлл, Джин Лу, Ариана ДеБос, Джейсон Фукс, Стэнли Морган
Страна
США, Великобритания
Премьера
2 февраля 2024 (Мир)
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Трейлер
Кадры
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