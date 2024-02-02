Писатель, создавший несколько шпионских романов-бестселлеров, на самом деле оказывается шпионом мирового класса, который когда-то работал на самую могущественную тайную организацию в мире — «Подразделение». Когда к нему возвращается память, а вместе с ней и навыки самого неуловимого и опасного шпиона, герой бросает вызов своим бывшим работодателям.

«Аргайл» — шпионская сага с Генри Кавиллом по мотивам одноименного романа Элли Конвей.