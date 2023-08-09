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Крецул

20231 ч. 45 мин.драмабиографияспорт

Сюжет фильма:

Кишинев, 1997 год. 22-летний дзюдоист Олег Крецул — мастер спорта, вице-чемпион Европы и участник Олимпиады в Атланте. Но страшная автомобильная авария делит его жизнь на до и после… Его молодая жена погибает, а сам Олег лишается зрения. Однако Крецул находит в себе силы преодолеть испытания и вернуться в большой спорт. В этом спортсмену помогает его тренер и друг Виталий Глигор, а их тандем становится самым титулованным в российской Паралимпийской сборной.

Режиссер
Александра Лихачева
В ролях
Никита Волков, Сергей Волков, Владимир Гарцунов, Ольга Софрикова, Максим Севриновский, Ион Мокану, Андрей Порубин, Анжела Чобану, Сергей Иванов
Страна
Россия, Литва, Молдова, Турция
Возрастные ограничения
12 +
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Трейлер
Кадры12
12
фотографий
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