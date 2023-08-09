Кишинев, 1997 год. 22-летний дзюдоист Олег Крецул — мастер спорта, вице-чемпион Европы и участник Олимпиады в Атланте. Но страшная автомобильная авария делит его жизнь на до и после… Его молодая жена погибает, а сам Олег лишается зрения. Однако Крецул находит в себе силы преодолеть испытания и вернуться в большой спорт. В этом спортсмену помогает его тренер и друг Виталий Глигор, а их тандем становится самым титулованным в российской Паралимпийской сборной.