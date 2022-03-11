12-летний Адам Рид все еще скорбит по своему отцу, который умер год назад. Однажды он заходит в свой гараж и обнаруживает там раненого пилота, который оказывается самим Адамом из будущего. Взрослый Адам рассказывает маленькому себе о том, что в будущем только-только появилась возможность путешествовать во времени и теперь он пытается вернуться в прошлое, чтобы спасти отца. Герои должны объединить усилия, чтобы выполнить непростую миссию и спасти свой мир.