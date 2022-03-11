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Проект Адам

The Adam Project

20221 ч. 46 мин.боевикприключенияфантастика
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Сюжет фильма:

12-летний Адам Рид все еще скорбит по своему отцу, который умер год назад. Однажды он заходит в свой гараж и обнаруживает там раненого пилота, который оказывается самим Адамом из будущего. Взрослый Адам рассказывает маленькому себе о том, что в будущем только-только появилась возможность путешествовать во времени и теперь он пытается вернуться в прошлое, чтобы спасти отца. Герои должны объединить усилия, чтобы выполнить непростую миссию и спасти свой мир.

Режиссер
Шон Леви
В ролях
Райан Рейнольдс, Зои Салдана, Дженнифер Гарнер, Кэтрин Кинер, Марк Руффало, Люси Гест, Элли Харви, Алекс Маллари мл., Брекстон Бьоркен, Бен Уилкинсон
Страна
США
Премьера
11 марта (Мир)
11 марта (Онлайн-премьера)
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Трейлер
Кадры11
11
фотографий
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