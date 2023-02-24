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После переезда в новый дом Кевин и его семья обнаруживают, что в нем обитает привидение по имени Эрнест. Этот феномен мгновенно оказывается достоянием интернета и взрывает социальные сети. Эрнест и Кевин становятся настоящими друзьями и вместе расследуют таинственное прошлое покойного, что сразу же привлекает внимание ЦРУ.
«У нас привидение!» — детективная фэнтези-комедия Кристофера Лэндона с Дэвидом Харбором.