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У нас привидение!

We Have a Ghost

20232 ч. 6 мин.комедиядетективприключениясемейный
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Сюжет фильма:

После переезда в новый дом Кевин и его семья обнаруживают, что в нем обитает привидение по имени Эрнест. Этот феномен мгновенно оказывается достоянием интернета и взрывает социальные сети. Эрнест и Кевин становятся настоящими друзьями и вместе расследуют таинственное прошлое покойного, что сразу же привлекает внимание ЦРУ.

«У нас привидение!» — детективная фэнтези-комедия Кристофера Лэндона с Дэвидом Харбором.

Режиссер
Кристофер Лэндон
В ролях
Дэвид Харбор, Дженнифер Кулидж, Энтони Маки, Тиг Нотаро, Том Бауэр, Фейт Форд, Стив Култер, Эрика Эш, Нилс Фитч
Страна
США
Премьера
24 февраля (Мир)
24 февраля (Онлайн-премьера)
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Трейлер
Кадры7
7
фотографий
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