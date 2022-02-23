Уже год как талантливый футболист Матвей переехал из Улан-Удэ в Москву, где играет в столичном клубе. Правда, большую часть времени он проводит на скамейке запасных, а пробиваться в первый состав ему помогает начинающая, но бойкая агент Алина. Накануне важного матча Матвей получает звонок из родного города и узнает о неприятностях, связанных с его криминальными дружками детства. Матвей и Алина летят в Улан-Удэ, чтобы уладить ситуацию и спасти младшего брата Даши — бывшей девушки Матвея.

«Эластико: Двенадцатый игрок» — продолжение фильма 2016 года о провинциальном футболисте.