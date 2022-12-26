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Свободные отношения

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Сюжет фильма:

Семь лет назад едва знакомые друг с другом Илона и Артем поженились из-за незапланированной беременности. Их брак так и не стал счастливым, но они оба очень любят своего сына и переживают, что развод травмирует мальчика. Супруги решают попробовать свободные отношения, чтобы хотя бы так дать друг другу шанс на счастье. Однако затея оборачивается неожиданными последствиями.

«Свободные отношения» — драмеди о двух противоположностях.

Режиссер
Дмитрий Невзоров
В ролях
Аглая Тарасова, Борис Дергачев, Николай Фоменко, Александр Черемисов, Ян Цапник, Анна Глаубэ, Илья Соболев, Анна Ардова, Ксения Невзорова, Мария Столярова
Страна
Россия
Премьера
9 февраля 2023 (РФ)
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Трейлер
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