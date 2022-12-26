Семь лет назад едва знакомые друг с другом Илона и Артем поженились из-за незапланированной беременности. Их брак так и не стал счастливым, но они оба очень любят своего сына и переживают, что развод травмирует мальчика. Супруги решают попробовать свободные отношения, чтобы хотя бы так дать друг другу шанс на счастье. Однако затея оборачивается неожиданными последствиями.

«Свободные отношения» — драмеди о двух противоположностях.