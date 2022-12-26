Семь лет назад едва знакомые друг с другом Илона и Артем поженились из-за незапланированной беременности. Их брак так и не стал счастливым, но они оба очень любят своего сына и переживают, что развод травмирует мальчика. Супруги решают попробовать свободные отношения, чтобы хотя бы так дать друг другу шанс на счастье. Однако затея оборачивается неожиданными последствиями.
«Свободные отношения» — драмеди о двух противоположностях.
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Свободные отношения (2023): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Свободные отношения. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Свободные отношения, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.