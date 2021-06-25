В небольшом городке Биверфилд разгорелся скандал из-за предполагаемого трубопровода, который должен пройти через город. Новоприбывший лесничий берется уладить конфликт, но ему мешает снежная буря, которая застает врасплох горожан и запирает их внутри небольшой гостиницы. Пока жители пережидают буран, появляется таинственное существо, которое начинает охотиться на людей. Лесничий приступает к расследованию и пытается спасти всех вокруг.

«Оборотни внутри» — комедийный фильм ужасов по мотивам одноименной видеоигры.