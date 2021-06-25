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Оборотни внутри

Werewolves Within

2021комедиядетективужасы
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Сюжет фильма:

В небольшом городке Биверфилд разгорелся скандал из-за предполагаемого трубопровода, который должен пройти через город. Новоприбывший лесничий берется уладить конфликт, но ему мешает снежная буря, которая застает врасплох горожан и запирает их внутри небольшой гостиницы. Пока жители пережидают буран, появляется таинственное существо, которое начинает охотиться на людей. Лесничий приступает к расследованию и пытается спасти всех вокруг.

«Оборотни внутри» — комедийный фильм ужасов по мотивам одноименной видеоигры.

Режиссер
Джош Рубен
В ролях
Милана Вайнтруб, Шайен Джексон, Микейла Уоткинс, Сэм Ричардсон, Гленн Флешлер, Майкл Чернус, Уэйн Дювалл, Джордж Бейзил
Страна
США
Премьера
1 июля (РФ)
25 июня (Мир)
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Трейлеры3
Кадры5
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