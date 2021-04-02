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Нечестивые

The Unholy

2021ужасы
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Сюжет фильма:

Глухонемая девушка по имени Алиса утверждает, что после того, как ее посетила Дева Мария, она обрела способность слышать, говорить и исцелять других больных. Слухи о чудесах, которые творит Алиса, распространились с невероятной скоростью. Вместе с паломниками, желающими увидеть целительницу, в город приезжает журналист, который не верит ни в бога, ни в черта. Он намерен написать разоблачающий репортаж, но то, с чем ему придется столкнуться, не поддается никакой логике.

«Нечестивые» — фильм ужасов по мотивам бестселлера Джеймса Херберта «Святыня».

Режиссер
Эван Спилиотопулос
В ролях
Джеффри Дин Морган, Кэри Элвис, Уильям Сэдлер, Кэти Аселтон, Кристин Адамс, Диого Моргадо, Селеста Олива, Киара Пикардо, Жанель Фейгли, Марина Мазепа, Гизела Чипе
Страна
США
Премьера
22 апреля (РФ)
2 апреля (Мир)
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Трейлеры2
Кадры7
7
фотографий
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