Глухонемая девушка по имени Алиса утверждает, что после того, как ее посетила Дева Мария, она обрела способность слышать, говорить и исцелять других больных. Слухи о чудесах, которые творит Алиса, распространились с невероятной скоростью. Вместе с паломниками, желающими увидеть целительницу, в город приезжает журналист, который не верит ни в бога, ни в черта. Он намерен написать разоблачающий репортаж, но то, с чем ему придется столкнуться, не поддается никакой логике.

«Нечестивые» — фильм ужасов по мотивам бестселлера Джеймса Херберта «Святыня».